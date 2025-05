È grande Italia a Vancouver (Canada) nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto. Arriva l’oro per Martina Favaretto e il bronzo per Arianna Errigo. La prova delle due azzurre è iniziata, rispettivamente, contro la statunitense Eyer (15-5) e la giapponese Tsuji (15-12). Nel tabellone da 32 hanno poi avuto la meglio contro la cinese Han (15-8) e la francese Nayl (15-10). Negli ottavi di finale la veneta delle Fiamme Oro ha superato per 15-10 la francese Nayl mentre la portacolori dei Carabinieri si è imposta 15-6 sull’ungherese Pasztor. Negli assalti per il podio Favaretto ha battuto con il punteggio di 15-8 la francese Ranvier ed Errigo ha vinto il derby azzurro contro Carlotta Ferrari per 15-5. In semifinale Favaretto ha sconfitto Errigo volando in finale per l’oro e consegnando il bronzo alla connazionale. Finale vincente (15-11) contro Lee Kiefer. Per quanto riguarda le altre azzurre in pedana oggi, 10^ posizione per la campionessa del mondo Alice Volpi, e tra le migliori 16 anche Aurora Grandis (14^ ) e appunto Camilla Mancini (16^), a seguire 17^ Anna Cristino, 19^ Elena Tangherlini, 20^ Martina Batini, 40^ Martina Sinigalia.

I risultati

1. Martina Favaretto (ITA), 2. Lee Kiefer (Usa), 3. Arianna Errigo (ITA), 3. Eleanor Harvey (Can); 8. Carlotta Ferrari (ITA).

Le altre italiane: 10. Alice Volpi, 14. Aurora Grandis, 16. Camilla Mancini, 17. Anna Cristino, 19. Elena Tangherlini, 20. Martina Batini, 40. Martina Sinigalia, 65. Francesca Palumbo, 110. Irene Bertini

Finale

Favaretto (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-11

Semifinali

Favaretto (ITA) b. Errigo (ITA) 15-9

Quarti di finale

Favaretto (ITA) b. Ranvier (Fra) 15-8

Errigo (ITA) b. Ferrari (ITA) 15-5

Ottavi di finale

Favaretto (ITA) b. Blaze (Fra) 15-10

Ranvier (Fra) b. Grandis (ITA) 15-7

Ferrari (ITA) b. Mancini (ITA) 15-6

Errigo (ITA) b. Pasztor (Hun) 15-6

Kikuchi (Jpn) b. Volpi (ITA) 15-11

Tabellone da 32

Favaretto (ITA) b. Han (Chn) 15-8

Blaze (Fra) b. Batini (ITA) 15-9

Grandis (ITA) b. Cristino (ITA) 15-14

Mancini (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 15-9

Ferrari (ITA) b. Guo (Can) 15-11

Errigo (ITA) b. Nayl (Fra) 15-10

Catarzi (Fra) b. Tangherlini (ITA) 15-9

Volpi (ITA) b. Takeyama (Jpn) 15-9

Tabellone da 64

Favaretto (ITA) b. Eyer (Usa) 15-5

Batini (ITA) b. Nagase (Jpn) 15-12

Grandis (ITA) b. Hoefler (Ger) 15-9

Cristino (ITA) b. Liu (Usa) 15-8

Mancini (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-12

Ferrari (ITA) b. Roger (Fra) 15-10

Errigo (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-12

Zurawska (Pol) b. Sinigalia (ITA) 13-12

Tangherlini (ITA) b. Park (Kor) 15-13

Volpi (ITA) b. Conway (Usa) 15-13

Al maschile

Assente Filippo Macchi, sul secondo gradino sale Davide Filippi. Il 27enne padovano dell’Esercito ha iniziato superando per 15-11 il giapponese Iimura e poi per 15-8 il coreano An. Agli ottavi vittoria all’ultima stoccata 15-14 sull’ungherese Dosa. Eliminato per 15-14 ai quarti anche il due volte campione olimpico Ka Long Cheung di Hong Kong, l’azzurro ha conquistato la finale sconfiggendo il francese Pauty con il punteggio di 15-11. Nella finale per l’oro dominio dello statunitense Massialas, che si è imposto 15-8. Per quanto riguarda gli altri italiani, stop negli ottavi di finale per Guillaume Bianchi che ha concluso 9°, per Damiano Di Veroli, 14° dopo aver vinto il derby con il campione del mondo Tommaso Marini, e ancora per Alessio Di Tommaso (15°) e Tommaso Martini (16°). A seguire, 17° Tommaso Marini, 18° Alessio Foconi, 22° Damiano Rosatelli, 26° Giulio Lombardi, 27° Lorenzo Nista, 30° Francesco Ingargiola e 46° Edoardo Luperi.

