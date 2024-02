Qualificazioni Wta Doha 2024: Trevisan sconfitta al turno decisivo dalla belga Minnen

Sfuma il main draw del WTA 1000 di Doha 2024 per Martina Trevisan, uscita di scena al turno decisivo del tabellone cadetto. L’azzurra, reduce da una bella vittoria ai danni della tedesca Friedsam, si è inchinata in due set a Greet Minnen. 6-0 7-6 il punteggio in favore della giocatrice belga, che ha impiegato 1h47′ di gioco per staccare il pass per il tabellone principale. Primo set a senso unico, in cui Trevisan ha avuto qualche chance (una palla game nel gioco inaugurale e due nel quinto), ma nel complesso non è mai riuscita ad impensierire l’avversaria. Tanti rimpianti invece nella seconda frazione, con la giocatrice toscana che è stata avanti di un break in avvio ed ha poi sprecato un set point sul 6-5. Anche il tie-break si è rivelato equilibrato, tanto che Martina ha fatto partita alla pari con l’avversaria. Gli ultimi tre punti li ha vinti però Minnen, che dal 4-5 ha chiuso 7-5.

