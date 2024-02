FANTACALCIO – Cagliari-Lazio, autogol di Deiola o Azzi? La decisione della Lega

La Lazio passa in vantaggio. Nel cuore del primo tempo del match contro il Cagliari, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Maurizio Sarri sfruttano un calcio piazzato, cross di Isaksen e poi i difensori del Cagliari combinano un vero e proprio pasticcio. Prima la tocca Azzi e poi Deiola, nel tentativo di rinviare, si mette la palla dentro la sua porta. Per gli amici del fantacalcio la decisione della Lega è autogol di Deiola visto che è il suo l’ultimo tocco.