Wta Doha 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del WTA 1000 di Doha 2024, torneo in programma da domenica 11 a sabato 17 febbraio sul cemento outdoor della cittadina qatariota. A guidare il seeding c’è la numero uno del mondo Iga Swiatek, che vuole rifarsi dopo il pessimo Australian Open. Ma in generale ci sono la maggior parte delle top players, ad esclusione di Aryna Sabalenka che ha deciso di allungare il suo riposo dopo il trionfo a Melbourne, e Jessica Pegula, che invece è alle prese con problemi fisici e tornerà direttamente nel Sunshine Double di marzo. In main draw anche Jasmine Paolini a difendere i colori dell’Italtennis.

La diretta televisiva del Wta 1000 di Doha 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Doha avrà un canale dedicato ancora da definire. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 1000 di Abu Dhabi, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 1000 DOHA 2023

DOMENICA 11 FEBBRAIO – Primo turno dalle 12:00

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO – Primo/secondo turno dalle 12:00

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO – Secondo turno dalle 12:00

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO – Terzo turno dalle 12:00

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO – Quarti di finale dalle 13:30

VENERDÌ 16 FEBBRAIO – Semifinali dalle 14:30

SABATO 17 FEBBRAIO –Finale alle 15:00