Qualificazioni Wta Cincinnati 2023: Trevisan e Paolini al turno decisivo, out Bronzetti

Martina Trevisan e Jasmine Paolini a un passo dal main draw del Wta ‘1000’ di Cincinnati 2023. Nel primo turno di qualificazione, la numero 64 al mondo ha lasciato un solo game a Su-Wei Hsieh, portando a casa la partita con un perentorio 6-1 6-0 in soli 57 minuti. A separarla dal tabellone principale ci sarà l’ucraina Lesia Tsurenko o la statunitense Taylor Townsend. Bella vittoria anche per Jasmine Paolini, in rimonta sulla spagnola Rebeka Masarova: 1-6 6-4 7-5 il punteggio in favore della tennista toscana, che ora attende Katie Boulter o Camila Osorio. Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti sconfitta per 6-2 6-2 dalla francese Diane Parry.