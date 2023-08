Masters 1000 Toronto 2023, De Minaur domina Davidovich Fokina e vola in finale

Alex De Minaur sfrutta l’occasione e si prende la prima finale in un 1000 nel Masters di Toronto 2023. Nella semifinale tra outsider, l’australiano si sbarazza facilmente di Alejandro Davidovich Fokina con un netto 6-1 6-3 e attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul di questa notte. Sono bastati 78 minuti a De Minaur per archiviare la pratica contro lo spagnolo, giustiziere di Zverev e Ruud lungo il suo cammino. Ma il numero 18 al mondo, in grande spolvero come dimostrato dai successi su Fritz e Medvedev, resta in controllo della sfida e in lungo e in largo, disponendo a piacimento di Davidovich Fokina nei suoi turni di servizio. L’iberico tiene infatti solamente una volta il proprio turno nel match, costringendosi alla rincorsa dal 3-0 ‘pesante’ nel secondo parziale. A questo punto si innesca una girandola di sei break consecutivi, quanto basta a De Minaur per conservare il margine e staccare il pass per la finale.