Wta Montreal 2023, Rybakina-Samsonova rinviata per pioggia: il programma del 13 agosto

Occorrerà attendere ancora per conoscere il nome della seconda finalista del Wta ‘1000’ di Montreal 2023. La pioggia rovina la sessione serale del torneo femminile sul cemento canadese e impedisce a Elena Rybakina e Liudmila Samsonova di scendere in campo per la loro semifinale. Ci riproveranno domenica 13 agosto, alle 19.30 italiane: la vincente sfiderà Jessica Pegula non prima delle 23.30 e comunque dopo un adeguato riposo concesso alle giocatrici.

Court Central

Ore 19.30, Rybakina-Samsonova (semifinale)

Non prima delle 23.30, Pegula vs Rybakina o Samsonova (finale)