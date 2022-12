Qualificazioni Wta Auckland 2023: Errani avanza al turno finale, out Stefanini

Sara Errani batte in due set Vivian Yang e accede alla finale delle qualificazioni al Wta di Auckland 2023. L’italiana, quarta testa di serie del tabellone, si impone in due set contro la padrona di casa, numero 806 al mondo: 6-1 6-4 il risultato finale. Partita mesa in discesa nel primo set grazie al break nel secondo game, arrivato al terzo tentativo in uno scambio da undici punti giocati. Il secondo set, invece, si è risolto nella parte centrale, dove, dopo il primo break di Errani, è arrivato l’immediato contro break della neozelandese; la campionessa italiana ha però nuovamente strappato il servizio all’avversaria, e da lì è poi proseguita verso la vittoria. Nell’ultimo atto, decisivo per l’entrata nel tabellone principale, Errani se la vedrà con la spagnola Rebeka Masarova, 130 al mondo.

Niente da fare, infine, per Lucrezia Stefanini, battuta nettamente in due set dall’olandese Arantxa Rus, che in poco più di un’ora si è imposta per 6-2 6-0. Che sarebbe stato un match complicato Stefanini lo ha capito fin dal primo game, dove l’Azzurra si è dovuta difendere da ben cinque palle break, collezionandone a sua volta tre nel game successivo. Dal quinto game in poi, però, non c’è più stata partita, con Rus che non ha lasciato nemmeno le briciole all’avversaria.