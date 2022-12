NBA 2022/2023: 47 punti LeBron James nel giorno del compleanno, Giannis trascina i Bucks

I risultati dell’NBA 2022/2023 per quanto riguarda la notte italiana tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre. La scena se la prende LeBron James, che nel giorno del suo 38esimo compleanno fa segnare il suo personale di punti stagionale chiudendo a quota 47, e sfiorando la tripla doppia (10 rimbalzi e 9 assist). I Los Angeles Lakers, quindi, trovano la seconda vittoria nelle ultime sette partite battendo a domicilio per 121-130 Atlanta Hawks, che pure aveva toccato il +15 nel corso del terzo quarto. 29 i punti realizzati da Young, 20 quelli di Murray, con Bogdanovic e Johnson che dalla panchina ne aggiungono 17 e 15, rispettivamente. Per i Lakers, da sottolineare l’ennesima buona prestazione di Thomas Bryant (19 punti e 17 rimbalzi), oltre alla doppia doppia di Westbrook dalla panchina (14 punti e 11 assist).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tornano a vincere anche i Milwaukee Bucks grazie ad uno straordinario Giannis Antetokounmpo, che per la seconda partita di fila va oltre i 40 punti, 20 rimbalzi e 5 assist. Si aggiunge a Wilt Chamberlain e Elgin Baylor in questa speciale statistica. Il greco chiude con 43 punti, 20 rimbalzi e 5 assist contro Minnesota Timberwolves, permettendo ai suoi di interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive. Decisivo lo strappo nel terzo quarto, che è valso il sorpasso con un parziale da 39-22 (123-114 il risultato finale). 21 punti, invece, per Paolo Banchero, ma gli Orlando Magic, solo in otto dopo la maxi rissa contro Detroit, cadono per la terza volta di fila, cedendo anche ai Washington Wizards (30 punti e 13 rimbalzi del solito Porzingis).

CJ McCollum è l’assoluto protagonista della vittoria di New Orleans Pelicans contro Philadelphis 76ers, centrando il suo massimo in carriera, nonché record di franchigia, a quota 11 triple realizzate, sulle 16 tentate. 42 i punti totali realizzati. Scatenato anche Zion Williamson, che ne aggiunge 36, mentre per i Sixers, Embiid ne fa 37. Infine, altra serata da tripla doppia per Nikola Jokic (19-12-12), con Denver Nuggets che batte i Miami Heat 124-119.

NBA 2022/2023 – Notte tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre

Orlando Magic – Washington Wizards 100-119

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 121-130

Toronto Raptors – Phoenix Suns 113-104

Chicago Bulls – Detroit Pistons 132-118

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 123-114

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 127-116

Denver Nuggets – Miami Heat 124-119

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 118-112

Sacramento Kings – Utah Jazz 126-125