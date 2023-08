Qualificazioni Us Open 2023: Zeppieri eliminato all’ultimo turno, Travaglia al turno finale

Giulio Zeppieri manca l’ingresso al main draw degli Us Open 2023. Il tennista romano viene battuto in finale in rimonta dal francese Coucaud con il punteggio di 3-6 6-1 6-1. Dopo un ottimo primo set il numero 137 della classifica Atp esce dalla partita e vince due soli game nei set successivi alzando bandiera bianca proprio sul più bello. Sarebbe stato il secondo ingresso al tabellone principale di uno Slam dell’anno dopo il Roland Garros, in cui si è spinto fino al secondo turno battendo Bublik all’esordio a Parigi. Vola in finale Stefano Travaglia, che batte Millman al terzo set con il punteggio di 2-6 7-6(3) 6-2 in due ore di gioco. L’azzurro sta recuperando dagli infortuni che lo hanno tormentato nel finale della scorsa stagione e avrà l’occasione di disputare il primo Slam dell’anno nel caso in cui dovesse uscire vincente dalla sfida nell’ultimo turno con il francese Cazaux, che ha battuto Mochizuki e Bergs senza perdere set.