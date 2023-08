La Roma a Verona sognando Lukaku. Al Bentegodi tocca ancora a Belotti (con un Dybala in più)

Andrea Belotti ha realizzato una doppietta alla prima giornata contro la Salernitana, interrompendo un digiuno di un intero campionato, e l’unica volta in cui l’ex Toro ha segnato più di due gol nelle prime due gare stagionali di Serie A è stata nel 2016/17 in maglia granata. A Verona, al Bentegodi contro l’Hellas, toccherà ancora al Gallo, chiamato nuovamente a scendere in campo in una gara che non è come le altre. Se all’Olimpico aveva il compito di terminare l’astinenza da gol, contro i gialloblù deve trascinare una squadra e un ambiente che ora sogna Romelu Lukaku. La Roma è attesa da due partite. Quella che Tiago Pinto e Ryan Friedkin giocano a Londra per provare a chiudere l’affare Big Rom col Chelsea. E quella che domani sera, alle 20:45, vedrà i giallorossi di Josè Mourinho provare ad ottenere i tre punti contro l’Hellas Verona. Renato Sanches è ai box e il nuovo acquisto Sardar Azmoun è indisponibile, ma Mourinho ritrova dalla squalifica Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. A centrocampo Bryan Cristante è ancora favorito su Leandro Paredes, mentre Houssem Aouar dovrebbe essere confermato dopo l’ottima prova contro la Salernitana.

Mou dovrebbe rivoluzionare le fasce dopo la prova tutto fuorché perfetta di Kristensen e Spinazzola all’esordio. A destra si prepara uno tra Celik e Karsdorp, mentre a sinistra può spuntarla Zalewski, ma anche El Shaarawy è un’opzione. Nel terzetto difensivo nessun dubbio. Llorente è in vantaggio su Ndicka, mentre Mancini e Smalling cercano il riscatto dopo gli errori contro la Salernitana. La Roma ha concesso solamente tre conclusioni nella prima giornata di questo campionato, meno di ogni altra squadra, ma allo stesso tempo ha subito due reti, a firma Candreva. Mourinho chiede più attenzione ai suoi contro un Verona a due facce. Quella di mister Baroni o quella degli ultimi anni. “Abbiamo questo dubbio: giocheranno con lo stile del loro tecnico o come il passato?”, si è chiesto Mou in conferenza stampa. Un dubbio che accompagnerà i giallorossi fino al fischio d’inizio, con il sogno Lukaku sullo sfondo.