Conto alla rovescia per gli Internazionali BNL d’Italia 2024: presentata al Colosseo l’edizione numero 81

Roma è pronta per accogliere il grande tennis. È scattato il conto alla rovescia per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 6 al 19 maggio nella straordinaria cornice del Foro Italico. La presentazione dell’edizione numero 81 si è tenuta in una location speciale, il monumento simbolo della Capitale, il Colosseo. “È la presentazione che ho sempre sognato – ha esordito il presidente della Fitp, Angelo Binaghi –. Non so se sia merito del valore degli Internazionali, di quello di Sinner e delle nostre squadre campioni e finaliste mondiali, o ancora della popolarità del tennis. So che noi e Sport e Salute dobbiamo essere fieri di quello che stiamo riuscendo a fare”. La collaborazione con Sport e Salute ha infatti permesso di creare “un traino potentissimo – ha sottolineato il presidente della società, Marco Mezzaroma – che permette ai giovani, e non solo, di trovare lo spunto per iniziare a praticare sport o riprendere l’attività”. Gli Internazionali dello scorso anno sono stati un successo, “ma per il 2024 ci aspettiamo l’edizione dei record – non si è nascosto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Ci saranno tutti i primi 77 della classifica Atp e delle donne giocheranno 31 delle migliori 32, quindi sarà l’edizione di tutti”.

L’evento darà modo di seguire oltre 300 match con tutti i più grandi protagonisti del circuito. Nell’entry list maschile, tra i tanti anche i primi tre giocatori del mondo, Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma anche il campione in carica, Daniil Medvedev, senza dimenticare Rafa Nadal. A guidare l’entry list femminile ci sarà la polacca Iga Swiatek, che al Foro ha trionfato nel 2021 e nel 2022, la bielorussa Aryna Sabalenka (semifinalista nel 2022) e la statunitense Coco Gauff; tra le italiane spicca Jasmine Paolini, vincitrice a febbraio a Dubai del suo primo Wta 1000 in carriera. A impreziosire un programma già ricchissimo, previsto per la prima volta un torneo Internazionale Under-16 di Tennis Europe, che si disputerà nel corso della seconda settimana di gare, e metterà in campo le migliori promesse del tennis giovanile maschile e femminile