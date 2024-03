Qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2024: Nardi cade sul più bello, Goffin in tabellone principale

Luca Nardi perde al turno finale delle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro cade al terzo set contro David Goffin con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-4, in quasi tre ore di gioco. Primo set in cui Nardi ha recuperato due volte un break di svantaggio, ma ha ceduto per 7 punti a 4 nel tie-break. Nel secondo parziale, il numero 123 del mondo va a servire per portare il match al terzo, ma perde il servizio rimandando tutto a pochi game dopo. Nel dodicesimo game arriva il passaggio a vuoto di Goffin, che cede la battuta a 15 e si fa trascinare da Nardi al set decisivo. Parziale in cui l’azzurro recupera un break di svantaggio tra il quinto e il sesto game. Nel settimo gioco, il classe 2003 di Pesaro si fa brekkare di nuovo e da lì il belga non concede più chance chiudendo 6-4 il terzo set. Goffin accede al tabellone principale ed è anche fortunato nel sorteggio. Al primo turno avrà Andy Murray e, in caso di successo, un secondo turno proibitivo con Rublev.

Nelle altre partite della notte, Shang conferma la sua crescita e domina Bagnis 6-2 7-5. Per lui al primo turno Thompson. Lestienne batte Kopriva e se la vedrà con l’altro qualificato Kudla, che ha battuto Nava stanotte. In tabellone anche Pouille, 0-6 6-4 6-2 al connazionale Mayot, che avrà Altmaier, e Moreno de Alboran, uscito vincente dalla sfida con Rodionovv 6-3 4-6 6-3, che affronterà l’altro qualificato Klein.