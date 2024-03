Nba 2023/2024: Cleveland batte Boston, ko Denver e Dallas

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024. Phoenix batte Denver all’overtime 117-107. Durant segna 35 punti, tra cui il canestro del 102-102 a quattro secondi dalla fine. Bene anche Allen, che fa le veci dell’assente Booker e chiude con 28 punti e 8/12 da tre. Sponda Nuggets, solita doppia di Jokic (25+16+5) e vicino alla tripla doppia Murray (28+7+9). Dallas cade in casa contro Indiana 137-120. Nove giocatori in doppia cifra per i Pacers con Turner a guidare con 20 punti. Doppia doppia da 19 punti e 11 assist per Haliburton. Non basta ai Mavericks la tripla doppia di un Doncic formato Mvp da 39+10+11. Nella sfida tra top team a est, Cleveland la spunta su Boston 105-104. Apporto fondamentale di Wade, che ne mette 23 in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Garland (16+11 assist) e Allen (21+12 rimbalzi). Continua il periodo difficile di New York (3V-7P nelle ultime 10), che perde in casa contro Atlanta 116-100. Prova solida di Jalen Johnson, che chiude con 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Murray (21+9+6). Non bastano ai Knicks i 21 punti di DiVincenzo. Miami vince 118-110 contro Detroit. Sono 26+6+8 per Jimmy Butler e 18 a testa per Adebayo e Robinson. Sponda Pistons, bene Fontecchio con 22 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in mezz’ora sul parquet. New Orleans schianta Toronto 139-98. Trey Murphy guida i Pelicans con 34 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Williamson (16+8+9) e McCollum (11+4+4). Sponda Raptors, bene Quickley con 17 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Nei bassifondi della Western Conference, Houston batte San Antonio 114-101. Sono 45 per Sengun con 16 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Vanvleet, 21 punti e 10 assist. Sottotono Wembanyama, che chiude con solo 10 punti e 4/10 dal campo. Brooklyn batte Philadelphia, sempre orfana di Embiid, 112-107. Buona prova del quintetto titolare dei Nets. Finney-Smith e Schroder combinano 40 punti (20+20), Claxton e Bridges ne aggiungono 17 e 15. Non bastano ai 76ers i 30 punti di Kelly Oubre in uscita dalla panchina. Quarta vittoria consecutiva per Orlando (8V-2P nelle ultime 10), che domina Charlotte 101-89. Bene Banchero con 22 punti e 5 rimbalzi.

