Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 6 marzo con Arnaldi e Giorgi

Il programma e gli orari di mercoledì 6 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Indian Wells 2024, sia Masters 1000 che Wta 1000. Iniziano i match di primo turno e scendono subito in campo due azzurri, ovvero Matteo Arnaldi (che sfida il francese Van Assche) e Camila Giorgi (opposto a Katie Boulter). In campo anche tanti giovani interessanti, da Mensik a Andreeva, oltre a qualche campionessa slam come Kerber o Wozniacki. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 6 MARZO

STADIUM 1

Ore 20:00 – Kerber vs Martic

a seguire – Eubanks vs (WC) Nakashima

a seguire – Murray vs Q

Non prima delle 03:00 – Wta match

a seguire – Q vs Wolf

STADIUM 2

Ore 20:00 – Kokkinakis vs Giron

a seguire – M.Andreeva vs (WC) Volynets

Non prima delle 23.00 – (WC) Wozniacki vs Zhu

Non prima delle 03:00 – Coric vs Ofner

a seguire – (WC) Badosa vs (WC) Krueger

STADIUM 3

Ore 20:00 – Sorribes Tormo vs Bouzkova

Non prima delle 22.00 – Giorgi vs Boulter

a seguire – Wta match

Non prima delle 03:00 – Q vs Thompson

a seguire – (WC) Mensik vs Q

STADIUM 4

Ore 20:00 – O’Connell vs Draper

a seguire – Van Assche vs Arnaldi

a seguire – Lajovic vs Ruusuvuori

a seguire – Wta match

a seguire – Wta match

STADIUM 5

Ore 20:00 – Shevchenko vs Koepfer

a seguire – Marozsan vs Popyrin

a seguire – Q vs Q

STADIUM 6

Ore 20:00 – Maria vs Rus

a seguire – Wta match

a seguire – Wta match

STADIUM 7

Ore 20:00 – Hanfmann vs Cachin

a seguire – Daniel vs Galan

a seguire – Q vs Altmaier

STADIUM 8

Ore 20:00 – Korpatsch vs Putintseva

a seguire – Wta match

a seguire – Wta match