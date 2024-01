Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara venerdì 12 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara venerdì 12 gennaio, quinta ed ultima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Tempo di turno decisivo per quattro azzurri sul cemento outdoor del Melbourne Park. L’obiettivo è cogliere il terzo successo della settimana, guadagnandosi il pass per il tabellone principale del primo Slam stagionale. Stefano Napolitano non avrà un esame semplice contro il bombardiere slovacco Lukas Klein che, pochi giorni fa, è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale in quel di Brisbane (sconfitto in tre parziali dall’altro italiano Matteo Arnaldi). Ostacolo complicato anche per Flavio Cobolli. Quest’ultimo se la vedrà contro il solido argentino Santiago Rodriguez Taverna, molto abile sulla terra battuta ma perfettamente a proprio agio anche in condizioni più rapide da qualche anno a questa parte.

Giulio Zeppieri, dopo aver lasciato le briciole a due veterani come l’uruguayano Pablo Cuevas e il bosniaco Damir Dzumhur, potrà beneficiare dei favori del pronostico contro l’elvetico Alexander Ritschard. Anche Andrea Vavassori partirà favorito contro Mate Valkusz. Attenzione, tuttavia, al venticinquenne ungherese, classificato oltre i primi duecento giocatori del mondo ma frenato nella sua carriera soltanto dai troppi infortuni. C’è ottimismo, dunque, per poter vedere aumentare di numero nel main draw il contingente maschile, che già può annoverare Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, il sopracitato Arnaldi, Lorenzo Sonego e il rientrante Matteo Berrettini. Di seguito tutti gli italiani in campo nella quinta ed ultima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

VENERDÌ 12 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

COURT 7 (ore 00.00) – Napolitano (ITA) vs Klein (SVK)

COURT 14 (secondo match dalle ore 00.00) – Cobolli (ITA) vs Rodriguez Taverna (ARG)

COURT 16 (ore 00.00) – Zeppieri (ITA) vs Ritschard (SUI)

COURT 17 (ore 00.00) – Vavassori (ITA) vs Valkusz (HUN)