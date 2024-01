Milan-Atalanta, Furlani: “Ci sono stati errori arbitrali. VAR? Non si capisce niente quando interviene”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024, il dirigente rossonero Giorgio Furlani ha commentato la sconfitta: “I filotti di vittorie non possono durare per sempre. Questa gara è andata male, anche per alcuni episodi infelici, ma conserviamo ciò di buono che è stato fatto nell’ultimo mese e andiamo avanti“.

Non poteva poi mancare un commento sugli episodi arbitrali: “Stasera ci sono stati un paio di errori. Sul rigore per loro Jimenez tocca la palla, mentre al 94′ la palla tocca un braccio largo di un difensore dell’Atalanta. VAR? A mio avviso non si capisce niente quando interviene né i giudizi. E’ tutto soggettivo ed è triste per il calcio italiano“. Infine, Furlani ha parlato di mercato: “Abbiamo già portato due giocatori, compreso il ritorno di Gabbia. Il mercato è lungo, ma non possiamo prendere un giocatore a settimana: se ci saranno delle opportunità, le coglieremo“.