Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara giovedì 11 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara giovedì 11 gennaio, quarta giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Ancora in campo sul cemento outdoor del Melbourne Park, ci sono ben nove azzurri che cercano di avanzare all’ultimo gradino di questo tabellone di promozione al main draw, mentre al femminile non troviamo alcuna italiana. Di seguito tutti gli azzurri in campo nella quarta giornata delle qualificazioni dell’Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

GIOVEDI’ 11 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

KIA ARENA

ore 00.00 (13) Nardi vs (WC) Sweeny

COURT 5

ore 00.00 Coppejans vs Vavassori

terzo match dalle ore 00.00 Gaio vs Mensik

COURT 6

secondo match dalle ore 00.00 Bonadio vs (31) Carabelli

COURT 7

terzo match dalle ore 00.00 Passaro vs Crawford

COURT 12

ore 00.00 Dzumhur vs (26) Zeppieri

terzo match dalle ore 00.00 (2) Cobolli vs Hassan

COURT 14

secondo match dalle ore 00.00 Malleker vs Napolitano

COURT 15

ore 00.00 Bellucci vs Nava