Atp Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 11 gennaio

Il programma del torneo Atp 250 di Auckland 2024 per la giornata di giovedì 11 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco. In Nuova Zelanda è già tempo di quarti di finale: aprono Muller e Daniel, poi tocca alla testa di serie numero uno Shelton contro Carballes Baena, quindi la testa di serie numero due Norrie opposto a Tabilo, infine Fils sfida Altmaier quando in Italia sarà ormai mattina. Di seguito ecco la programmazione completa con gli orari italiani.

CENTRE COURT

ore 00:00 (Q) Muller vs Daniel

a seguire (1) Shelton vs Carballes Baena

a seguire Tabilo vs (2) Norrie

non prima delle ore 08.30 (6) Fils vs Altmaier