Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara giovedì 11 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara giovedì 11 gennaio, quarta giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Tempo di secondo turno per nove azzurri sul cemento outdoor del Melbourne Park. L’obiettivo è cogliere un altro successo, guadagnandosi il pass per l’ultimo e decisivo incontro nel tabellone cadetto del primo Slam stagionale. Intriganti soprattutto le partite di Mattia Bellucci e Federico Gaio, che se la vedranno rispettivamente contro lo statunitense Emilio Nava ed il diciottenne ceco Jakub Mensik. Meritevoli di attenzione anche gli impegni di Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, opposti a due veterani del circuito del calibro del belga Kimmer Coppejans e del bosniaco Damir Dzumhur.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

Partiranno favoriti sia Luca Nardi sia Flavio Cobolli, l’uno contro la wild card di casa Dane Sweeny e l’altro contro il tedesco Benjamin Hassan. Esami complicati, invece, per Riccardo Bonadio e Francesco Passaro, che non possiedono i favori del pronostico rispettivamente contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli e il britannico James Crawford. All’insegna del grande equilibrio, infine, si preannuncia la collisione tra Stefano Napolitano e l’altro teutonico Rudolf Molleker. Di seguito tutti gli italiani in campo nella quarta giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

KIA ARENA (ore 00.00) – Nardi (ITA) vs Sweeny (AUS)

COURT 5 (ore 00.00) – Vavassori (ITA) vs Coppejans (BEL)

COURT 5 (terzo match dalle ore 00.00) – Gaio (ITA) vs Mensik (CZE)

COURT 6 (secondo match dalle ore 00.00) – Bonadio (ITA) vs Ugo Carabelli (ARG)

COURT 7 (terzo match dalle ore 00.00) – Passaro (ITA) vs Crawford (GBR)

COURT 12 (ore 00.00) – Zeppieri (ITA) vs Dzumhur (BIH)

COURT 12 (terzo match dalle ore 00.00) – Cobolli (ITA) vs Hassan (GER)

COURT 14 (secondo match dalle ore 00.00) – Napolitano (ITA) vs Molleker (GER)

COURT 15 (ore 00.00) – Bellucci (ITA) vs Nava (USA)