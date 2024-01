Atp Adelaide 2024, Musetti sontuoso al servizio: Thompson battuto in due set

Dopo le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti debutta nel migliore dei modi al torneo Atp 250 di Adelaide. Sul cemento australiano l’azzurro batte 6-4 6-1 il padrone di casa Jordan Thompson e accede ai quarti di finale, dove dovrà vedersela contro il kazako Alexander Bublik. “Sono sorpreso del livello di oggi, Jordan è un avversario difficile soprattutto qui in Australia – ha detto l’azzurro che al servizio ha concesso un solo 15 al 29enne -. Lui stava giocando molto bene, a Brisbane ha battuto Nadal e sapevo che non sarebbe stata facile. Anche per questo ho messo in campo una performance solida e concentrata”.

Musetti serve con il 74% di prime palle, conquistando il 96% di punti. Numeri eloquenti di una partita che si apre subito bene con il break d’apertura. L’italiano consolida il vantaggio e lo fa aprendo la serie di servizi tenuti a zero. Un passo indietro per Thompson dopo la semifinale di Brisbane. L’australiano infatti, dopo il quinto game, deve sempre ricorrere ai vantaggi al servizio e al nono gioco è costretto a cancellare una palla break. Musetti va a servire per il set e il braccio non trema. Il 6-4 è un’iniezione di fiducia per l’azzurro che sale subito 3-1 nel secondo set, concedendo l’unico punto in risposta all’avversario al quarto gioco.

La reazione di Thompson non arriva, anche per delle condizioni apparse tutt’altro che brillanti con tanto di intervento del fisioterapista tra i due set. Al quinto game Musetti si procura tre palle break e strappa il servizio alla terza chance. La contesa è di fatto indirizzata e, dopo aver tenuto ancora una volta a zero il servizio, sfrutta al meglio il primo match point a disposizione. “Voglio rientrare tra i primi 20, dove sono rimasto per gran parte dell’anno scorso. Ma l’obiettivo principale è anche essere un bravo papà”, le sue parole a caldo a proposito del 2024 che lo aspetta tra campo e fuori.