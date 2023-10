Qualificazioni Atp Basilea: Fognini eliminato, passa Shevchenko in tre set

Continuano le difficoltà di Fabio Fognini. Il tennista azzurro è uscito di scena al primo turno delle qualificazioni dell’Atp 500 di Basilea, in Svizzera. L’attuale numero 128 della classifica Atp è stato sconfitto al terzo set contro Shevchenko, testa di serie numero 8 del tabellone. 6-4 5-7 6-0 il punteggio a favore del russo, che dopo aver perso il secondo parziale non sfruttando un match point, domina il terzo togliendo tre volte la battuta a Fognini. Al secondo e ultimo turno per Shevchenko ci sarà il vincente della sfida tra Cachin e Bertola. Nelle altre partite O’Connell batte Cressy e affronterà Seyboth Wild. Vince anche Hassan, sorprendendo Medjedovic al terzo. Prosegue la serie negativa di Fognini che, dopo il ritiro con Misolic e le sconfitte con Kokkinakis, Yevseyev e Muller, non vince da cinque partite.