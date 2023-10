Galatasaray-Fenerbahce in Arabia Saudita: la Supercoppa turca per la prima volta fuori dai confini

La Supercoppa turca tra Galatasaray e Fenerbahce sarà giocata in Arabia Saudita all’Al-Awwal Park il prossimo 30 dicembre. Lo ha stabilito la Federcalcio nazionale, che ha optato per una prima volta storica: la finale infatti non era mai stata giocata al di fuori dei confini turchi. “Siamo lieti di ospitare la partita della Supercoppa turca, che coinvolgerà due dei più grandi club della Turchia d’Europa. Sarà senza dubbio una partita competitiva ed emozionante”, ha affermato Yasser Al-Misehal, presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita. “La Federcalcio turca è una delle federazioni tecnologicamente più avanzate al mondo e abbiamo un rapporto strategico con loro. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Riyadh Season per aver organizzato e sponsorizzato questa eccezionale partita di calcio”. Il Galatasaray ha vinto il titolo nazionale, il suo 23esimo, la scorsa stagione, mentre il Fenerbahce ha vinto la Coppa di Turchia.