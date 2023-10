Pisa-Cittadella 2-1: Piccinini ed Esteves regalano la vittoria ad Aquilani

Terminata la sfida tra Pisa e Cittadella, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Il risultato premia i padroni di casa che vincono per 2-1. La vittoria di oggi consente al Pisa di portarsi al 10mo posto a quota 12 punti, ad un punto dagli avversari odierni, con una partita da recuperare.

Nel primo tempo domina la formazione di Alberto Aquilani. Al 16′ arriva il gol di Piccinini, che in un’azione da calcio d’angolo tira un mancino da centro area e fulmina Maniero. In dieci minuti, tra il 19′ ed il 29′, entrambe le squadre hanno dovuto sostituire il proprio capitano. Entrambi per scontri di gioco, escono dal campo Caracciolo e Branca. Al 36′ doppia incredibile occasione: Prima Esteves colpisce il palo dalla lunga distanza, poi nel prosieguo dell’azione arriva la traversa di Valoti con un tocco morbido al volo.

Nel secondo tempo la partita rallenta i ritmi. Poche occasioni fino al 70′, dove Esteves raddoppia imbucando facilmente un fantastico filtrante di Torregrossa. Sul finale assalto tardivo del Cittadella: allo scadere arriva il gol che accorcia le distanze. Al 94′ Magrassi segna dopo un’incredibile carambola nell’area di rigore pisana.