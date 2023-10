Qualificazioni Atp 500 Vienna: avanzano al turno finale Sonego e Vavassori

Nella giornata di oggi si sono giocate le qualificazioni per l’Atp 500 di Vienna. Vittoria agevole per Sonego, che batte 7-5 6-1 il numero 164 del mondo Sachko in un’ora e 45 di tennis. Nessun problema per il torinese, testa di serie numero 2, che in finale affronterà il numero 7 Muller, uscito vincente dalla sfida con Harris. Bene anche Vavassori, che ha piegato Dzumhur in due set estremamente combattut. L’azzurro, che avrebbe dovuto affrontare il più ostico Fucsovics, ha approfittato del ritiro dell’ungherese per battere il meno pericoloso bosniaco 7-6(8) 6-3 in quasi due ore di gioco Il numero 147 della classifica Atp nell’ultimo turno se la vedrà con il vincente del match tra il padrone di casa Misolic e Varillas.