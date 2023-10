LIVE – Paolini-Tsurenko, semifinale Wta Monastir 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Tsurenko, incontro valevole per la semifinale del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). La toscana è reduce dal derby portato a casa in due parziali molto combattuti contro la romagnola Lucia Bronzetti. Per la seconda settimana consecutiva, dunque, è arrivata tra le migliori quattro, dopo esserci riuscita soltanto pochi giorni fa in quel di Zhengzhou. Tra lei e la quarta finale della carriera sul circuito maggiore c’è la trentaquattrenne ucraina. Quest’ultima sembra essere tornata su altissimi livelli da qualche partita a questa parte.

Quest’ultima, infatti, deve ancora perdere un singolo set in tutto il torneo e fino a questo momento ha lasciato per strada pochi game alle sue malcapitate avversarie. Paolini, non a caso, partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto. Il match mette in palio un biglietto per l’ultimo atto, dove la vincitrice troverebbe una tra la belga Elise Mertens oppure la transalpina Clara Burel. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Tsurenko pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali).

