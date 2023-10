Formazioni ufficiali Torino-Inter: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 21 ottobre, con le due squadre a caccia di punti per reagire. I nerazzurri sono reduci dal pari casalingo contro il Bologna e vogliono riscattarsi per superare provvisoriamente il Milan. I granata invece stanno faticando notevolmente e inseguono una vittoria di prestigio per dare una svolta alla stagione. Ecco le scelte di Ivan Juric e Simone Inzaghi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-INTER

TORINO: In attesa

INTER: In attesa