Psg, L’Equipe: Galtier ha risolto il contratto, 10 milioni di buonuscita

Ora è ufficiale. Christophe Galtier non è più l’allenatore del Psg. Secondo quanto riporta L’Equipe, il club parigino ha trovato un accorto con l’ex tecnico del Nizza per la risoluzione anticipata del contratto e Galtier riceverà 10 milioni di buonuscita. Nella giornata di domani, alle 14, è stata fissata la conferenza stampa in cui verrà annunciato il nuovo allenatore, Luis Enrique.