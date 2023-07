Pallamano femminile: la Russia non ospiterà gli Europei 2026

A seguito dell’invasione dell’Ucraina avvenuta ormai un anno fa, la Russia non ospiterà i Campionati Europei di pallamano femminile programmati per il 2026. La Federazione europa di Pallamano ha infatti deciso di cambiare Paese ospitante e durante il Comitato Esecutivo, si è affermato che “Non è possibile tenere l’evento in Russia entro il calendario stabilito. Pertanto, l’EHF cercherà una sede alternativa“.

La federpallamano russa, a sua volta, ha espresso la propria posizione tramite una nota ufficiale: “Sfortunatamente, oggi si è sviluppata la situazione in cui le squadre e i club russi sono stati sospesi dalla partecipazione a competizioni internazionali e le condizioni attuali non consentono l’attuazione tempestiva di tutte le fasi di preparazione per un torneo così importante. Ciò riguarda le visite di ispezione dei rappresentanti EHF, il supporto tecnico delle arene, l’arrivo di tifosi da altri paesi e altre questioni operative chiave. A questo proposito, dopo aver consultato la direzione dell’EHF, è stato deciso di trasferire il Campionato Europeo 2026 dalla Russia a un altro Paese“.