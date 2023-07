Sci, Deborah Compagnoni: “Quando si è corretti nello sport si viene ricordati”

La pluricampionessa olimpica di sci alpino, Deborah Compagnoni ha vinto il premio speciale ‘Carriera Fair Play’e durante la cena di gala del premio internazionale Fair Play Menarini, ha dichiarato: “Quando si è corretti, giusti nello sport ma anche associati ai risultati poi nel tempo si viene ricordati e lo dimostra anche questo premio. E’ un grandissimo onore, e una gioia“. La campionessa ha poi parlato dello sci alpino in Italia: “Negli ultimi anni è cresciuto molto, ha avuto degli alti e bassi dopo gli anni nostri, quelli che ho trascorso con Alberto Tomba negli anni ’90. Negli ultimi cinque-sei anni però c’è una squadra molto forte, soprattutto quella femminile. I maschietti sono un pochino più in crisi, però ci si aspetta sempre un miglioramento anche per loro in previsione delle ‘nostre’ Olimpiadi. I Giochi di Milano-Cortina sono importantissimi per i nostri territori e le nostre montagne, da far conoscere nel mondo anche per dimostrare il valore che ha l’Italia nell’organizzare un evento così importante. Io sono fra gli ambassador, ce ne sono molti, e i valori come il fair play e la lealtà sportiva speriamo siano alla base di questa competizione“.