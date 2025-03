Tre mesi prevalentemente giocati sul cemento, ma dalla prossima settimana i circuiti ATP/WTA salutano i campi veloci e inauguarano la stagione su terra battuta. Un antipasto, in vista degli appuntamenti più importanti a cavallo tra aprile e maggio: 3 ATP 250 per gli uomini tra Bucharest, Houston e Marrakech; restano per il momento ancora oltreoceano invece le donne, impegnate nel WTA 500 di Charleston e nel 250 di Bogotà.

ENTRY LIST ATP 250 BUCAREST

ENTRY LIST ATP 250 HOUSTON

ENTRY LIST ATP 250 MARRAKECH

ENTRY LIST WTA 500 CHARLESTON

ENTRY LIST WTA 250 BOGOTA

COBOLLI PROVA A USCIRE DALLA CRISI IN ROMANIA

In Romania nessun top-30 al via, ma tanti specialisti del rosso a partire da Sebastian Baez che in questi tornei punta a fare sempre la voce grossa. Spera di trovare finalmente le giuste sensazioni il nostro Flavio Cobolli, alle prese con un difficile avvio di stagione ricco di sconfitte. Nella capitale romena sarà tra le prime quattro teste di serie di un tabellone che vedrà al via anche Luca Nardi. Il pesarese, scadute le cambiali di Indian Wells e Napoli, nei prossimi mesi potrà mettere fieno in cascina a livello di punti, ma le ultime settimane hanno mostrato un giocatore ancora molto discontinuo nelle prestazioni.

PROGRAMMA ATP 250 BUCAREST

Lunedì 31 marzo – Primo turno

Martedì 1 aprile – Primo turno

Mercoledì 2 aprile – Secondo turno

Giovedì 3 aprile – Secondo turno

Venerdì 4 aprile – Quarti di Finale

Sabato 5 aprile – Semifinali

Domenica 6 aprile – Finale

HANFMANN UNICO EUROPEO IN TEXAS

Per chi vuole iniziare ad assaggiare la terra senza però già partire verso l’Europa, c’è il tradizionale torneo texano ricco di tennisti di casa. Tommy Paul, Frances Tiafoe, Brandon Nakashima, Alex Michelsen e Marcos Giron: cinque dei primi otto giocatori del seeding sono a stelle e strisce. Con loro, come spesso accade, un mix di australiani, nipponici e sudamericani. Al momento in main draw un solo europeo: il tedesco Yannick Hanfmann.

PROGRAMMA ATP 250 HOUSTON

Lunedì 31 marzo – Primo turno

Martedì 1 aprile – Primo turno

Mercoledì 2 aprile – Secondo turno

Giovedì 3 aprile – Secondo turno

Venerdì 4 aprile – Quarti di Finale

Sabato 5 aprile – Semifinali

Domenica 6 aprile – Finale

NIENTE BERRETTINI, MA TANTI ITALIANI IN MAROCCO

A Marrakech non ci sarà Matteo Berrettini a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma l’Italtennis si presenta con numerosi suoi rappresentanti nel tentativo di bissare il successo del romano. Lorenzo Sonego e Luciano Darderi sono tra le teste di serie, ma in tabellone vedremo un Mattia Bellucci reduce da una non brillante trasferta nordamericana, con Francesco Passaro e Fabio Fognini che dopo i rispettivi infortuni puntano a mettere qualche partita nelle gambe.

PROGRAMMA ATP 250 MARRAKECH

Lunedì 31 marzo – Primo turno

Martedì 1 aprile – Primo turno

Mercoledì 2 aprile – Secondo turno

Giovedì 3 aprile – Secondo turno

Venerdì 4 aprile – Quarti di Finale

Sabato 5 aprile – Semifinali

Domenica 6 aprile – Finale

DOMINIO AMERICANO A CHARLESTON?

Torneo che ha perso Paula Badosa negli ultimi giorni a causa dei fastidi alla schiena patiti a Miami, ma che presenta comunque un campo partecipanti di ottimo livello. Jessica Pegula, Madison Keys ed Emma Navarro sono pronte a regalare emozioni agli appassionati della Carolina del Sud, ma occhio anche ad un Amanda Anisimova in grande crescita negli ultimi mesi. Non ci sarà Jasmine Paolini, mentre dovrebbero essere al via Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

PROGRAMMA WTA 500 CHARLESTON

Lunedì 31 marzo – Primo turno

Martedì 1 aprile – Primo/Secondo turno

Mercoledì 2 aprile – Secondo turno

Giovedì 3 aprile – Ottavi di Finale

Venerdì 4 aprile – Quarti di Finale

Sabato 5 aprile – Semifinali

Domenica 6 aprile – Finale

OSORIO E ARANGO PUNTANO AL TITOLO IN CASA

Livello sempre abbastanza modesto in Colombia, dove si gioca in condizioni del tutto particolari a più di 2.500 metri d’altitudine. Sperano in un trionfo casalingo i tifosi, che avranno due tra le prime teste di serie in Camila Osorio e Emiliana Arango, ma sempre da tenere d’occhio sono le iberiche Sorribes Tormo, Bucsa e Parrizas Diaz. Al via anche la giovane statunitense Iva Jovic, così come la nostra Lucrezia Stefanini.

PROGRAMMA WTA 250 BOGOTA

Lunedì 31 marzo – Primo turno

Martedì 1 aprile – Primo turno

Mercoledì 2 aprile – Secondo turno

Giovedì 3 aprile – Secondo turno

Venerdì 4 aprile – Quarti di Finale

Sabato 5 aprile – Semifinali

Domenica 6 aprile – Finale