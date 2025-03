L’entry list del torneo Atp 250 di Houston 2025, in programma dal 31 marzo al 6 aprile sui campi in terra rossa in Texas. Prima di spostarci denitivamente in Europa per qualche mese, ecco l’ultimo appuntamento oltreoceano per il circuito ATP. Si gioca sulla terra, in quel di Houston, con i tennisti di casa che provano a fare la voce grossa sfruttando il fatto che la maggior parte degli avversari europei saranno già impegnati altrove. Tommy Paul e Frances Tiafoe sono gli unici due top-30 presenti al via.

Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Houston.

ENTRY L IST ATP 250 HOUSTON 2025

1 Tommy Paul 11

2 Frances Tiafoe 17

3 Alejandro Tabilo 31

4 Alex Michelsen 32

5 Brandon Nakashima 33

6 Jordan Thompson 38

7 Tomas Martin Etcheverry 45

8 Marcos Giron 48

Juncheng Shang 55

Learner Tien 68

Kei Nishikori 76

Rinky Hijikata 83

Aleksandar Kovacevic 94

Adam Walton 96

James Duckworth 97

Christopher Eubanks 104

Thiago Monteiro 105

Yibing Wu 108 (PR)

ALTERNATES

1 Mackenzie McDonald 109

2 Yannick Hanfmann 110

3 Brandon Holt 111

4 Arthur Cazaux 113

5 Reilly Opelka 114

6 Otto Virtanen 115

7 Taro Daniel 116

8 Tristan Boyer 117

9 Michael Mmoh 117 (PR)

10 Nicolas Moreno De Alboran 118