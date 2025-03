L’entry list del torneo Atp 250 di Bucarest 2025, in programma dal 31 marzo al 6 aprile sui campi in terra rossa in Romania. Sarà Sebastian Baez, già protagonista di ottimi risultati sul rosso sudamericano in questo avvio di 2025, il nome più importante del tabellone. Ma Flavio Cobolli punta a ottenere punti preziosi, così come Luca Nardi. Diversi, in ogni caso, coloro che possono puntare ad arrivare in fondo: dagli argeentini Ugo Carabelli, Navone e Comesana a Miomir Kecmanovic e Nicolas Jarry. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Bucharest.

ENTRY L IST ATP 250 BUCAREST 2025

1 Sebastian Baez 34

2 Flavio Cobolli 40

3 Pedro Martinez 41

4 Nicolas Jarry 47

5 Miomir Kecmanovic 49

6 Roberto Bautista Agut 50

7 Fabian Marozsan 54

8 Camilo Ugo Carabelli 61

Mariano Navone 63

Francisco Comesana 66

Luca Nardi 67

Yunchaokete Bu 71

Laslo Djere 74

Christopher O’Connell 75

Corentin Moutet 79

Damir Dzumhur 84

Botic van de Zandschulp 85

Nishesh Basavareddy 101 (NG)

ALTERNATES

1 Gabriel Diallo 88

2 Marton Fucsovics 89

3 Fabio Fognini 95

4 Alexander Shevchenko 98

5 Chun-Hsin Tseng 100

6 Nishesh Basavareddy 101

7 Jesper de Jong 106

8 Borna Gojo 106 (PR)

9 Dusan Lajovic 108

10 Pablo Carreno Busta 112