Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 3 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di venerdì 3 maggio. Proseguono le battaglie sui campi del Foro Italico verso la conquista delle wild card per il prossimo torneo di Roma. Dopo i rallentamenti dei giorni scorsi dovuti al maltempo, va in scena ora il terzo turno sia nei due singolari che nel doppio. Ecco il programma completo con tutte le partite, campo per campo.

PROGRAMMA VENERDì 3 MAGGIO

PIETRANGELI

Ore 11.00 – Paganetti vs Zantedeschi

A seguire – Piraino vs Giacomini

A seguire – Zantedeschi/Abbagnato vs Urgesi/Paganetti

A seguire – Giunta/Tammaro vs Bilardo/Ricca

CAMPO 1

Ore 11.00 – Abbagnato vs Alvisi

A seguire – Oradini-Juarez

A seguire – Rocchetti/Piangerelli vs Alvisi/Ruggeri

CAMPO 2

Ore 12.00 – Picchione vs Bonadio

CAMPO 12

Ore 11.00 – Spiteri vs Di Sarra

a seguire – Andaloro vs Brancaccio

PIAZZA DEL POPOLO

Ore 11.00 – Ricci vs Cherubini

ore 15.00 – Mazza/Picchione vs Noce/Virgili