Dopo l’esordio vincente contro il Giappone, arriva la prima battuta d’arresto per la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio al Mondiale Divisione I Gruppo A. A Sfantu Gheorghe gli Azzurri lottano, ma devono accontentarsi di un solo punto nella sfida con l’Ucraina, che si impone per 3 a 2 dopo i tiri di rigore. L’Italia due volte riesce a rimontare lo svantaggio, con Gregory Di Tomaso che sirponde a Denyskin e Luca Zanatta che fa il 2-2 dopo il gol di Viktor Zakharov. Alla fine, però, prevale l compagine ucraina con il rigore decisivo messo a segno da Olexander Peresunko. Domani il primo giorno di riposo, poi mercoledì 30 aprile (ore 15:00 italiane) si torna sul ghiaccio per un match di vitale importanza contro la Polonia.

LA CRONACA

Una sfida che – come si evince dal punteggio – è stata equilibrata dal primo all’ultimo minuto. A sbloccare il risultato è stato Andri Denyskin , perfettamente imbeccato al 14′ dal compagno di squadra Fadyeyev. Dopo aver rischiato più volte di andare sotto di due marcature, al 32′ ecco il pareggio: Gazley trova la giusta linea di passaggio per Gregory Di Tomaso, che prende la mira e non lascia scampo a Diachenko.

Al 38:49 arriva però il nuovo vantaggio dell’Ucraina: dopo una parata di Fadani il disco finisce dietro la porta, dove Viktor Zakharov usa il gambale del portiere azzurro per farlo carambolare in rete. Momentaneo nuovo vantaggio che dura poco più di cinque minuti, dato che al 44′ Luca Zanatta non lascia scampo a Diachenko dalla media distanza. Ai supplementari qualche rimpianto per gli Azzurri, che si fanno preferire, ma senza riuscire a trovare l’allungo. Poi, ai rigori, vince l’Ucraina.

IL TABELLINO

Italia – Ucraina 2 – 3 SO [0-1; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1]

Reti: 14:37 Andri Denyskin (0-1); 32:21 Gregory Di Tomaso (1-1); 38:49 Viktor Zakharov (1-2); 44:35 Luca Zanatta (2-2); Rigore decisivo: Olexander Peresunko

Tiri in porta: 37-19

Minuti di penalità: 4-6

Arbitri: Barcelo (FRA), Gour (CAN); Muzsik (HUN), Zgonc (SLO)

Spettatori: 1.274

Italia

Fadani (Clara); Glira-Larkin, Trivellato-Di Tomaso, Zanatta-Pietroniro, Di Perna-Seed; Tedesco-Frycklund-Purdeller, Saracino-Misley-Ierullo, Gazley-Mantenuto-Frigo, Mantinger-Kostner-Zanetti

Allenatore: Jukka Jalonen

Ucraina

Levshin (Diachenko); Merezhko-Sysak, Hrebenyk-Pangelov, Varava-Ratushny, Dakhnovsky-Kryvoshapkin; Denyskin-Borodai-Zakharov, Fadyeyev-Peresunko-Trakht, Lialka-Korenchuk-Kuprianov, Yanishevskyi-Vorona-Sadovikov

Allenatore: Dmytro Khrystych