Pausa dal tennis per Petra Kvitova: è in dolce attesa

Pausa dal tennis per Petra Kvitova, che ha annunciato di essere in dolce attesa. “Nel primo giorno del 2024 voglio augurarvi un felice anno nuovo e condividere l’eccitante notizia che Jiri e io accoglieremo un bambino nella nostra famiglia in estate!”, ha scritto sui suoi canali la due volte campionessa di Wimbledon, allegando anche una foto dell’ecografia. La Kvitova ha sposato il suo allenatore Jiri Vanek la passata estate, coronando una relazione iniziata nel 2021.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! 👼 pic.twitter.com/JwUi2Lcose

— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 31, 2023