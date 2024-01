Tour de Ski 2024, Inseguimento 20km Dobbiaco: Amundsen domina, Pellegrino è nono

L’inseguimento in tecnica libera sulla distanza di 22 chilometri di Dobbiaco (Bolzano) inaugura il 2024 di sci di fondo e lo fa con la vittoria di Harald Østberg Amundsen, che domina la terza tappa del Tour de Ski. Il venticinquenne norvegese forza la mano al 15° km e allunga sul connazionale Erik Valnes, presentandosi al traguardo dopo 52’38″0 con un margine di 32″9 sul compagno di squadra (stesso distacco nella nuova classifica generale dopo tre tappe tra i due primi della classe). A completare il podio tutto norvegese è Jan Thomas Jenssen (per lui un ritardo di 1’04″6), che si aggiudica il terzo posto precedendo lo svedese Wiliam Poromaa, l’altro norvegese Martin Nyenget ed il tedesco Friedrich Moch. Top 10 per Federico Pellegrino che si presenta al traguardo in nona posizione a 1’08″8. L’U23 azzurro Elia Barp è trentacinquesimo a 3’50″8, davanti al classe 2003 Martino Carollo (36esimo a 3’53″7) e Paolo Ventura (39esimo a 3’57″3). Cinquantesima posizione invece per Giandomenico Salvadori (52esimo). Alle sue spalle Simone Daprà (53esimo) e Dietmar Nöckler (68esimo). Non sono partiti Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger. Il Tour de Ski ora si sposta in Svizzera, a Davos, dove il programma prevede per mercoledì 3 dicembre una sprint in tecnica libera, seguita il giorno successivo dalla pursuit in tecnica classica.