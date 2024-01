Atp Hong Kong 2023, programma martedì 2 gennaio 2024: orari e ordine di gioco con Musetti

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari del torneo Atp di Hong Kong, per la giornata di martedì 2 gennaio 2024, sono stati ufficializzati. Si parte alle 07:00 sul Centre Court con la sfida tra Sebastian Ofner e Mackenzie McDonald, ma l’attesa è tutta per il match (non prima delle 11:30) tra il nostro Lorenzo Musetti e il tennista di casa, Chak Lam Coleman Wong. Prima però toccherà al tedesco Jan-Lennard Struff che affronterà Marin Cilic. Di seguito, ecco il programma della giornata di martedì 2 gennaio 2024.

Centre Court

Ore 07:00, Sebastian Ofner – Mackenzie McDonald

A seguire, (5) Jan-Lennard Struff – Marin Cilic

Non prima delle 11:30, (6) Lorenzo Musetti – Chak Lam Coleman Wong

Court 1

Ore 07:00, Miomir Kecmanovic – (Q) Taro Daniel

A seguire, Fabian Maroszan – Roberto Bautista Agut

A seguire, Borja Gojo – (8) Arthur Fils

Court 2

Ore 07:00, (Q) Liam Broady – Pedro Cachin

A seguire, (Q) Marc-Andrea Huesler – (Q) Vitally Sachko