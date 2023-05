Bellucci-Hanfmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Mattia Bellucci se la vedrà contro Yannick Hanfmann nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Esordio proibitivo per il giovane lombardo. Il tedesco, infatti, è appena rientrato tra i primi cento giocatori del mondo grazie allo splendido quarto di finale ottenuto a Roma, dove è partito proprio dal tabellone cadetto inanellando una serie impressionante di successi. L’azzurro, inoltre, non ha iniziato questa stagione con il piede giusto dopo il gran finale di 2022. Bellucci partirà ampiamente sfavorito contro il bombardiere tedesco secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un secondo turno non impossibile contro uno tra la wild card transalpina Terence Atmane oppure il ceco Zdenek Kolar.

Bellucci e Hanfmann scenderanno in campo oggi (martedì 23 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 5 con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Bellucci e Hanfmann garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.