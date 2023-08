Basket, al via la seconda fase di preparazione per i Mondiali: 14 gli azzurri a Verona

Passo dopo passo, con l’asticella che si alza e il roster che si definisce. La seconda fase di preparazione della nazionale azzurra di basket in vista della FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre) riparte da Verona, base di partenza, domani 8 agosto, per Atene, sede dell’ormai tradizionale Torneo dell’Acropolis. Con Riccardo Visconti primo taglio, ufficializzato dopo la vittoria sulla Cina a Trento, sono rimasti in 14 gli azzurri che lavorano agli ordini del Ct Gianmarco Pozzecco. Nel dettaglio: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Caruso, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Woldetensae, Pajola, Datome.

Nella Capitale ellenica, l’Italia alza l’asticella. Prima avversaria è la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane, Sky Sport Action). Poi i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane, Sky Sport Arena). La squadra farà rientro in Italia nella notte del 10 agosto, subito dopo la partita contro i greci, per trasferirsi a Ravenna dove domenica 13 agosto avrà luogo il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. L’avversario sarà il Portorico e la gara che celebrerà la carriera del campione azzurro sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Prima ancora, Datome parlerà in conferenza stampa a Ravenna il 12 agosto, in compagnia di Pozzecco e del presidente federale Giovanni Petrucci.