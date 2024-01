Errani-Hunter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Sara Errani se la vedrà contro Storm Hunter nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Debutto non agevole per la romagnola. La beniamina di casa, infatti, è galvanizzata dopo aver portato a casa tre buone partite nelle qualificazioni. Un solo precedente tra le due tenniste, risalente al giugno del 2021. In quell’occasione si disputava l’incontro inaugurale delle qualificazioni di Wimbledon, con la giocatrice oceanica che riuscì ad imporsi in rimonta. Errani può vantare un ranking decisamente migliore rispetto ad Hunter, classificata alla posizione numero 179 della classifica mondiale. I bookmakers, tuttavia, sono concordi nell’attribuire i favori del pronostico all’australiana. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno molto duro contro una tra la russa Ekaterina Alexandrova oppure la tedesca Laura Siegemund.

Errani e Hunter scenderanno in campo oggi (lunedì 15 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro sulla Kia Arena con inizio fissato alle ore 01.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Errani nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.