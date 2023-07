Paolini-Saville oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Daria Saville nel primo turno del WTA 250 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. La toscana partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Lo stato di fiducia, infatti, è molto elevato dopo la finale conquistata a Palermo, dove si è arresa solamente al set decisivo contro la più quotata cinese Qinwen Zheng. E’ lei, dunque, la maggiore indiziata per raggiungere gli ottavi di finale sul suolo teutonico. Qui incrocerebbe la racchetta contro la padrona di casa Tamara Korpatsch, che all’esordio ha prevalso in rimonta nei confronti dell’argentina Maria Lourdes Carle. Prima per Paolini c’è da domare l’australiana, fattasi largo con successo attraverso le qualificazioni. Il rosso, tuttavia, non è esattamente la superficie preferita della giocatrice aussie, che riesce a esprimersi al meglio in condizioni decisamente più rapide.

Paolini e Saville scenderanno in campo oggi (martedì 25 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Campo M1 con inizio fissato non prima delle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Paolini e Saville garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.