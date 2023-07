Basket, Europei Under 18: Italia ko con la Spagna, agli ottavi contro la Slovenia

Niente da fare per l’Italia del basket Under 18 agli Europei di categoria in corso di svolgimento a Nis, in Serbia. Gli azzurri di coach Capobianco hanno perso per 78-72 contro la Spagna e così hanno chiuso al terzo posto il girone D: questo vuol dire che bisognerà passare dagli ottavi di finale, mercoledì sera contro la Slovenia, giunta seconda nel gruppo C. Stasera Dame Sarr il miglior marcatore per l’Italia con 22 punti, bene anche Francesco Ferrari e Timoty Van Der Knapp entrambi in doppia cifra.