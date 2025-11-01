Jasmine Paolini e Sara Errani aprono oggi le WTA Finals 2025 nel doppio a Riad. La numero uno azzurra debutterà domenica in singolare contro la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka.

Il “Master” di fine anno è sempre un traguardo ambito per ogni tennista, tanto in campo maschile quanto in quello femminile.

Per Jasmine Paolini, però, le WTA Finals 2025, al via oggi sul cemento di Riad, rappresentano una conferma. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana è di nuovo tra le migliori otto della stagione, per il secondo anno consecutivo.

E non solo in singolare, ma anche in doppio, in coppia con l’amica e compagna di squadra Sara Errani. Una soddisfazione doppia che certifica la crescita e la solidità della numero uno azzurra, pronta a sognare in grande.

Paolini non al meglio alla vigilia, ma oggi sarà in campo

Ieri un piccolo allarme ha destato qualche preoccupazione.

Paolini, al termine degli allenamenti, ha lasciato la sede delle Finals saltando il media day per tornare in hotel e riposare. A rassicurare tutti ci ha pensato Sara Errani:

“Jasmine purtroppo non stava benissimo. Meglio che si riposi oggi per essere pronta domani. Sono fiduciosa che sarà al massimo.”

Oggi il debutto nel doppio, domenica l’esordio in singolare

Inizia oggi il tour de force di Paolini a Riad, dove giocherà praticamente ogni giorno tra singolare e doppio.

Alle 13:30 italiane l’azzurra scenderà in campo con Errani nel primo match di doppio del torneo contro la coppia Muhammad-Schuurs.

Domenica, invece, sarà il momento dell’esordio in singolare: alle 15:00 italiane, Paolini affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Il programma delle WTA Finals

Il torneo si apre oggi con i primi incontri del Gruppo B – Serena Williams:

16:00 Iga Swiatek vs Madison Keys

A seguire Amanda Anisimova (all’esordio alle Finals) vs Elena Rybakina

In chiusura, il doppio Kudermetova/Mertens vs Hsieh/Ostapenko

Domenica toccherà al Gruppo A – Steffi Graf, con Paolini-Sabalenka e il derby USA Gauff-Pegula.

Un girone durissimo per l’azzurra, che per accedere alla semifinale dovrà chiudere ai primi due posti. Serviranno almeno due vittorie su tre contro tre delle tenniste più forti del mondo.

L’obiettivo

Non sarà semplice, ma sognare è lecito:

se Jasmine Paolini dovesse centrare la semifinale, diventerebbe la prima italiana della storia a riuscire nell’impresa alle WTA Finals.