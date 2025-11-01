Clamoroso ribaltone in casa Genoa: Patrick Vieira lascia la panchina rossoblù. Accordo per la risoluzione consensuale, con Criscito tecnico ad interim nella sfida di lunedì contro il Sassuolo.

Nonostante la conferma arrivata solo poche ore prima, nella notte è maturata la decisione: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa.

La separazione tra il tecnico francese e il club rossoblù è consensuale, ma di fatto rappresenta un esonero anticipato rispetto alla partita di lunedì contro il Sassuolo, che avrebbe dovuto essere la sua “ultima chance”.

Secondo quanto riportato da diverse testate, la società ha deciso di interrompere il rapporto dopo averlo giudicato “scarico” durante l’allenamento di ieri.

Criscito in panchina contro il Sassuolo

A guidare la squadra nella prossima sfida di campionato sarà Domenico Criscito, bandiera del Genoa e oggi nello staff tecnico. L’ex capitano siederà momentaneamente in panchina mentre il club valuta le alternative per il dopo Vieira.

I nomi per il dopo Vieira

Come riportato dal giornalista Luca Cilli (Sky Sport), tra i profili valutati per la successione figurano Paolo Vanoli e Luca Gotti, entrambi liberi e con esperienze recenti in Serie A. Il club valuterà nelle prossime ore quale strada percorrere, con l’obiettivo di annunciare il nuovo allenatore entro la prossima settimana.

Una parentesi breve e complicata

L’avventura di Patrick Vieira a Genova si chiude dopo pochi mesi dall’inizio del campionato, con risultati altalenanti di questo avvio di stagione che hanno contrastato con l’ottimo finale della scorsa. Le ultime prestazioni avevano già incrinato la fiducia della società, che dopo l’ennesimo passo falso ha scelto di cambiare immediatamente rotta.

Prossimi passi

Il Genoa affronterà lunedì sera il Sassuolo al Ferraris, con Criscito in panchina da allenatore ad interim. L’obiettivo è dare una scossa immediata all’ambiente e ripartire dopo settimane di incertezze.