Paolini-Bucsa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Cristina Bucsa nel secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Tutte e due sono reduci dalle qualificazioni. Per la toscana, poi, all’esordio nel tabellone principale è arrivata una vittoria molto convincente sulla forte ucraina Marta Kostyuk. Bene anche la venticinquenne spagnola, che si è presa il lusso di eliminare la top quindici svizzera Belinda Bencic. Paolini, complice l’ottimo momento di forma, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Si gioca per accedere agli ottavi di finale, dove eventualmente Paolini troverebbe una tra la kazaka Elena Rybakina oppure la lettone Jelena Ostapenko.

Paolini e Bucsa scenderanno in campo oggi (mercoledì 16 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro della giornata sul Court 7. Prima di loro lo scontro tra la croata Petra Martic e la ceca Karolina Muchova, che apriranno le danze non prima delle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Paolini e Bucsa garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.