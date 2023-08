Djokovic-Davidovich Fokina stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Novak Djokovic affronterà Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Ad un mese di distanza dalla cocente sconfitta patita nella finale di Wimbledon, Nole torna in campo per preparare al meglio l’ultimo slam stagionale, ovvero gli Us Open. Il serbo torna negli Stati Uniti dopo un’assenza di tre anni, ovvero da un’altra finale persa, quella contro Medvedev a Flushing Meadows. E il ritorno a Cincinnati non è certamente dei più semplici come esordio, dato che si ritroverà di fronte un Davidovich in forma smagliante, come dimostrato la scorsa settimana a Toronto. In ogni caso, Djokovic ha vinto tre dei quattro precedenti scontri diretti, perdendo solo lo scorso anno a Monte-Carlo.

Djokovic e Davidovich Fokina scenderanno in campo oggi, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, all’01:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.