Paolini-Blinkova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Anna Blinkova nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). L’azzurra ha dato seguito all’ottima performance messa in atto contro la diciannovenne russa Diana Shnaider annichilendo in altri due parziali la veterana teutonica Tatjana Maria. Adesso il confronto con la top sessanta russa, che ha cancellato la bellezza di sei match point nel tie-break decisivo prima di prevalere per 22 punti a 20 contro la numero tre del ranking mondiale Elena Rybakina.

Paolini, contando anche quelli andati in scena sul circuito minore, si trova in svantaggio per 3-2 nei precedenti. Uno si è giocato proprio agli Australian Open nell’edizione del 2020. In quell’occasione era il primo turno e la sovietica si impose in due parziali molto combattuti. Secondo i bookmakers a partire leggermente favorita sarà la toscana, che sogna di approdare per la prima volta in carriera alla seconda settimana di un Major. Agli ottavi di finale eventualmente troverebbe una tra l’altra russa Anna Kalinskaya oppure la statunitense Sloane Stephens.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Blinkova scenderanno in campo sabato 20 gennaio. Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Jasmine Paolini nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.