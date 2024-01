Al-Ittihad, Benzema torna dopo 17 giorni: club furioso con il francese, confronto nelle prossime ore

Karim Benzema è tornato a Gedda dopo ben 17 giorni di assenza. L’attaccante francese è quindi di nuovo a disposizione dell’Al-Ittihad, ma il club è su tutte le furie dopo che per oltre dieci giorni è stato impossibile contattare e rintracciare il giocatore. Benzema aveva infatti disattivato anche le proprie pagine social, una vera e propria “sparizione” che aveva fatto naturalmente molto rumore nei giorni scorsi.

Stando a fonti vicine al club, un divorzio a gennaio è da escludere ma nelle prossime ore il giocatore si confronterà con l’allenatore Marcelo Gallardo e con i vertici del club per capire le prossime mosse. Dal suo arrivo in Arabia Saudita Benzema ha collezionato 12 reti e 5 assist in 20 partite, ma nonostante questi numeri il suo apporto è considerato deludente visto il settimo posto in classifica della squadra. Il momento di crisi dell’ex Real Madrid è iniziato dopo il confronto diretto contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, match perso per 5-2 sul campo per 2-0 a livello di reti segnate. I commenti sui social e le dure critiche ricevute avrebbero indotto Benzema a lasciare Gedda e volare alle Mauritius.