Sampdoria-Parma 0-3, Pirlo: “Rigore non chiaro, ha cambiato l’energia della partita”

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky dopo Sampdoria-Parma 0-3, anticipo della ventunesima giornata della Serie B 2023/2024. Una sconfitta pesante per i blucerchiati, che nelle ultime quattro partite disputate hanno raccolto appena un punto. “Siamo partiti bene, ma poi se non sei cinico diventa difficile – commenta il tecnico sampdoriano – Non abbiamo saputo reagire a un episodio sfortunato e alla fine conta fare gol e vincere, anche se abbiamo tenuto bene il campo.” Pirlo non si nasconde sul rigore che ha portato in vantaggio il Parma: “Non è chiaro, ha cambiato l’energia della partita ma io non so se il giocatore ha preso la palla con la mano. Prima sicuramente la prende con la spalla, ma in ogni caso avremmo dovuto reagire subito e andare all’intervallo solo sull’1-0 invece che sul 2-0.”

Qualche problema anche sul fronte della profondità della rosa: “Dietro siamo contati, stiamo facendo giocare tante partite a due 2003 e alla fine la stanchezza e le disattenzioni arrivano. Siamo questi, non abbiamo ricambi e anche nelle prossime partite non rientrerà nessuno dagli infortuni.” Una battuta infine sui tifosi, che anche oggi hanno sostenuto la squadra: “Abbiamo un ambiente fantastico, dobbiamo rimanere uniti e soffrire insieme. Ci dispiace non dare ai nostri tifosi i risultati che meritano.”